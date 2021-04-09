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Спорт9 апреля 2021 13:52

Спортсмены из Томской области привезли "букет" медалей с первенства России по фристайлу

На соревнованиях регион представляли 13 лыжников
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Томские фристайлисты достойно представили регион на всероссийских состязаниях.

Томские фристайлисты достойно представили регион на всероссийских состязаниях.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Как информирует портал администрации Томской области, на территории горнолыжного курорта «Красное озеро» в Ленинградской области состоялось первенство России по фристайлу. Томскую область на соревнованиях представляли 13 спортсменов.

В дисциплине «могул» томичи Мансур Рафиков и Алиса Брюханова стали чемпионами, второе место занял Михаил Ган, бронзу завоевала Милана Карабатова. Еще три медали томские фристайлисты завоевали в дисциплине «парный могул». Золотую медаль взяла Виктория Личман, серебро у Мансура Рафикова и Алисы Брюхановой. Спортсмены тренируются под руководством тренера Артема Валинтеева.