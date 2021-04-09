На расселение аварийного жилья в Томской области Москва перечислит еще почти 700 млн рублей

Томская область с помощью федерального центра расселяет аварийное жилье в регионе

Как сообщает портал администрации Томской области, Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку региона на предоставление финансовой поддержки для переселения людей из аварийного жилья в 2022-2023 годах в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Область на реализацию этапа 2022-2023 годов дополнительно получит из федерального бюджета 687,99 млн рублей. Еще 92,95 млн рублей регион добавит из своей казны. Благодаря дополнительной поддержке федерального центра и нашему вкладу, в 2022-2023 годах из трущоб в новые комфортные квартиры переедут еще 1 138 томичей – 428 семей!».

Отмечается, что в программу расселения аварийного жилья по национальному проекту в Томской области вошли Асиновский и Чаинский районы, где расселение было завершено в 2019-м, а также Каргасокский и Томский районы, где программа была исполнена в 2020-м. В Томске расселение аварийного жилья по национальному проекту началось в 2019 году и должно быть завершено в 2023 году. Всего на реализацию шестилетней программы расселения аварийного жилья в консолидированном бюджете Томской области предусмотрено свыше 6,7 млрд рублей.

Расселение аварийного жилья проходит в рамках проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда». По национальному проекту расселяется жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года.