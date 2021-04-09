В Томской области правоохранители задержали менеджера, подозреваемого в коммерческом подкупе

Менеджера фирмы поймали на взятке от другого директора. Фото: сайт Росгвардии России по Томской области

Как сообщает сайт Управления Росгвардии по Томской области, сотрудники ОМОН ведомства оказали содействие сотрудникам полиции в задержании с поличным арбитражного управляющего организации, подозреваемого в коммерческом подкупе.

В информации отмечается, что в начале апреля 2021 года арбитражный управляющий одной из томских коммерческих организаций незаконно получил от директора частной охранной организации деньги в сумме 120 тысяч рублей, как часть ранее оговоренной суммы коммерческого подкупа в размере 350 тысяч рублей. Он получил их за ускорение и способствование взысканию с коммерческой организации, в которой он выполнял управленческие функции, задолженности в 1 миллион рублей перед данной охранной организацией.

По данному факту возбуждено уголовное дело.