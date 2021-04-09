Один человек пострадал при хлопке газа на заводе в Томске

В результате происшествия выбиты стекла в помещении, котел частично разрушен. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

Хлопок газовоздушной смеси произошел сегодня внутри котла. Сообщение об инциденте поступило в МЧС в 13:25 по томскому времени. ЧП произошло на территории ООО «Завод ЖБК-100» по ул. Угрюмова; один человек доставлен в медучреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

– В результате происшествия пострадал один человек, доставлен в Больницу скорой медицинской помощи, – говорится в сообщении.

Уточнятся, что котел отапливал помещения завода, он частично разрушен, пострадало и остекление. «Водяной контур целый, работоспособность котельной не нарушена, так как имеется резервный котел», – также сообщает пресс-служба МЧС.

Добавляется, что спецподразделения спасателей к работе не привлекались.