Коронавирус в Томске: +20 новых случаев заражения

Летальных исходов за минувшие сутки в регионе не выявлено. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 9 апреля, в Томской области выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 31 614 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 30 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 30 578 человек

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 23,1% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,03.

За последние сутки в стране выявлено 9 150 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 402 пациента скончались, 9 662 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 623 984 человек, 102 247 скончались, 4 248 700 выздоровели.