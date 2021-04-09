На трассе в Томской области автомобиль наехал на пешехода, который лежал на дороге

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства странного ДТП на трассе. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

Сегодня, 9 апреля, около 05:35 по местному времени произошло ДТП на 66-м км трассы Томск – Колпашево. Автомобиль наехал на лежащего на дороге человека, после чего тот скончался. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

– Водитель автомобиля Citroen Jumper 1989 года рождения, двигаясь со стороны г. Томска в сторону с. Каргала, совершил наезд на пешехода, который, по предварительным данным, лежал на проезжей части. В результате наезда пешеход 2002 года рождения скончался на месте происшествия, – говорится в сообщении.

Уточняется, что обстоятельства произошедшего ДТП сейчас выясняет полиция.