Томскстат: основные продукты питания существенно выросли в цене за январь-март 2021 года

Продукты продолжают дорожать, что особенно отражается на малообеспеченных слоях населения. Фото: Ксения Высотина

В Томской области в марте 2021 года наблюдался рост цен на основные продукты питания по сравнению с январем. Так, куриные яйца подорожали примерно на 10,5 руб. (с 70,11 руб. до 80,62 руб. за десяток), а килограмм курятины – на 10,31 руб.

Рост продолжился несмотря на то, что в начале марта на совещании в Минсельхозе РФ основные российские производители яиц и мяса птицы, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились сдерживать цены на свою продукцию.

По данным Томскстата, килограмм макаронных изделий из пшеничной муки высшего сорта с начала года стал дороже на 9,01 руб., гречки-ядрицы – на 4,27 руб. Из овощей и фруктов больше всего подорожал картофель (на 8,82 руб.), за ним следуют яблоки и белокочанная капуста.

Несмотря на государственное регулирование, в марте в Томской области стоимость подсолнечного масла выросла в среднем на 6,33 руб., сахара-песка – на 1,85 руб. за кило.

Пшеничная мука и хлебобулочные изделия из нее прибавили по 61-67 коп. за килограмм. По информации Росстата, по стране в целом хлеб и хлебобулочные изделия в марте выросли в цене на 0,58% к февралю (по сравнению с мартом 2020 года – на 7,71%, с декабрем – на 1,53%).

Напомним, что с 12 апреля областной департамент потребительского рынка начинает прием заявок от хлебопекарных предприятий для участия в отборе на получение субсидии, которую они смогут направить на компенсацию части затрат на реализацию своей продукции.

Из основных продуктов питания в Томской области статистики зафиксировали снижение цены только на сметану – в среднем на 55 коп. При этом немного подорожали пастеризованное молоко и жирный творог