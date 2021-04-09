В Томске «ямочный ремонт» дорог запланирован на третью декаду апреля

Помимо этого, в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланирован комплексный ремонт участков дорог на семи улицах Томска. Фото: Ксения Высотина

Работы по текущему ремонту улично-дорожной сети Томска начнутся в третьей декаде апреля – первой декаде мая, в зависимости от погодных условий, сообщает администрация города с ссылкой на департамент дорожной деятельности и благоустройства.

Уточняется, что общая площадь ремонта составит порядка 7 тыс. кв.м. На сегодняшний день уже определяются участки, где работы начнутся в первую очередь. Ранее, на некоторых из них уже велась засыпка ям специальными всесезонными смесями.

-Томск после зимы вступает в большую кампанию по ремонту городских дорог. Понимаю негодование томских автомобилистов, которые сейчас испытывают трудности при движении на некоторых участках томских улиц. К их ремонту дорожники приступят, как только позволит погода и заработают асфальтовые заводы, технологии которых требуют устойчивых положительных температур. Надеемся, условия позволят нам запустить этот процесс в апреле - начале мая, - отметил и.о. мэра Михаил Ратнер.

Помимо этого, в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланирован комплексный ремонт участков дорог на семи улицах Томска: пр. Ленина (от пер. Батенькова до ул. Дальне-Ключевская), ул. Яковлева (от ул. Красноармейской до ул. Пушкина), ул. Красноармейская (от ул. Яковлева до пр. Кирова), ул. Нахимова (от Транспортного кольца до пр. Ленина), ул. Ломоносова (от ул. Шевченко до ул. Социалистической), ул. Социалистическая (от ул. Ломоносова до ул. Б. Хмельницкого), ул. Б. Куна (от ул. Иркутский тракт до ул. Мичурина).

Планируется, что на этих улицах заменят асфальт на всю ширину проезжей части с использованием асфальтобетонных смесей, в том числе, с применением полимерного дисперсного армирования. Для верхнего слоя проезжей части дорожники применят щебеночно-мастичные смеси.

Также в рамках проекта частично отремонтируют покрытия технических и пешеходных тротуаров с применением тротуарной плитки и асфальтобетонных смесей, заменят бортовые камни и установят люки. Все работы должны завершиться до 30 августа.