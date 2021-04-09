«Дачная амнистия» в Томске продлена до 1 марта 2026 года

В новой редакции закон о «дачной амнистии» распространяет действие также и на участки под индивидуальное жилищное строительство.

«Дачную амнистию» продлили до 1 марта 2026 года, благодаря которой у томичей есть возможность оформить загородную недвижимость по упрощенной схеме. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин. Напомним, что прежний срок действия упрощенного порядка истекал 1 марта 2021 года.

Как рассказали в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Томска, в соответствии со статей Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости», до 1 марта 2026 года допускается осуществление государственного кадастрового учета и (или) госрегистрации прав на жилой или садовый дом, построенных на загородном участке с целью проживания в них, либо с целью использования под подсобное хозяйство.

При использовании упрощенной схемы не требуется наличия уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или садового дома, а также уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта ИЖС или садового дома. Все необходимые документы можно подать в органы регистрации прав самостоятельно.

Уточняется, что в новой редакции закон о «дачной амнистии» распространяет действие также и на участки под индивидуальное жилищное строительство, и все, кто начал строительство до 4 августа 2018 года и не получил разрешение на это, могут его продолжить. Если бы такая норма не была продлена, доказывать свое право пришлось бы в судебном порядке.

Воспользоваться упрощенной схемой можно, если возведенная на участке постройка соответствует градостроительным нормам: не превышает 20 м в высоту, имеет не более трех надземных этажей и не может быть разделена на отдельные квартиры.