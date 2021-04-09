В Томской области экс-полицейский осужден за покровительство проституции

Экс-полицейский признал свою вину. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, и крупный штраф.

Стрежевской городской суд Томской области признал 34-летнего бывшего полицейского виновным в преступлении, предусмотренном п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки), сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области. Уголовное дело возбуждено на основании материалов регионального УФСБ.

- Суд установил, что с сентября 2015 года по июнь 2019 начальник отдела уголовного розыска за обещанное покровительство, в том числе в виде непроведения оперативных мероприятий по пресечению незаконной деятельности, лично получил от лиц, организовавших занятие проституцией, 75 тыс. рублей, а в последующем путем переводов на банковские счета – 900 тыс. рублей, - пояснили в ведомстве.

Экс-полицейский признал свою вину. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, и штраф в размере 1 950 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.