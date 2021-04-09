Счастье есть: в каких профессиях в Томской области больше довольных людей

Больше всего счастливых людей, согласно имеющимся данным, выявлено аналитиками среди представителей индустрии спорта и красоты, добычи сырья, а также безопасности.

- Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос соискателей из Томской области и выяснила, считают ли они себя счастливыми и какую роль в этом играет работа, - говорится в сообщении, распространенном экспертами.

Так, 53% опрошенных жителей Томской области считают себя счастливыми людьми. Несчастными - 45%.

Больше всего счастливых людей, согласно имеющимся данным, выявлено среди представителей индустрии спорта и красоты, добычи сырья, а также безопасности, не очень счастливых – среди работников банков и в автобизнесе.

Четверть жителей Томской области, работающих в настоящий момент, отмечает, что именно работа приносит им ощущение счастья (чаще всего это представители науки и образования, рабочие предприятий и медики). Однако 67% опрошенных не связывают счастье и работу.

Среди тех, кого работа делает счастливее, 50% считают, что все дело в возможностях профессионального развития и обучения, 49% отмечают роль коллектива, 48% видят связь с условиями труда, 46% - с уровнем заработной платы и еще 44% довольны сферой деятельности компании. Менее популярные ответы – возможности для карьерного роста, помощь людям, общение и свободный график.

Главные причины, которые делают специалистов недовольными – уровень заработной платы (70%), отсутствие карьерного роста (49%), недостаток возможностей для профессионального развития и обучения (45%).

В настоящий момент наибольшую удовлетворенность уровнем своей зарплаты отмечают ИТ-специалисты и менеджеры по продажам, коллективом – работники производств и транспортной сферы. И, наоборот, чаще всего уровень зарплаты не приносит ощущения счастья представителям сферы гостеприимства, науки и образования, коллективом обычно недовольны бухгалтеры, медики и юристы.

Специалисты платформы hh.ru добавляют: обнародованный опрос проводился с 10 по 17 марта среди 6 834 российских соискателей, включая жителей региона.