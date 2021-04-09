Томичам о продуктах: в нежирном твороге обнаружена кишечная палочка

Экспертиза изучила продукты жирностью от 0 до 1,8% 18 российских производителей, а также двух торговых марок из Белоруссии, которые продаются в магазинах на территории РФ.

В результате исследования обезжиренного творога 20 известных торговых марок, в трети образцов была обнаружена кишечная палочка, сообщает Роскачество. В некоторых животный жир производителем был заменен растительным.

- В рамках экспертизы был изучен продукт жирностью от 0 до 1,8% 18 российских производителей, а также двух торговых марок из Белоруссии, которые продаются в магазинах на территории РФ. Творог проверили по 113 показателям, включая содержание растительных жиров, наличие антибиотиков и полезных молочнокислых бактерий, - отметили в Роскачестве. - Бактерии кишечной палочки были найдены в обезжиренном твороге 7 торговых марок. В твороге 14 марок сильно превышено количество дрожжей, в некоторых в 150 раз. Причин нарушений может быть несколько: низкое качество поступающего на производство сырья, нарушение санитарного состояния производства, несоблюдение условий транспортировки, хранения или реализации.

Также одной из основных причин появления в твороге кишечной палочки эксперты назвали хранение творога на прилавке без соблюдения температурного режима, уточняется в сообщении организации.