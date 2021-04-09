Людей не разорять: томским должникам могут сохранить доходный минимум

Законопроект направлен на то, чтобы оградить минимальный доход должников от взыскания долгов. Авторы инициативы считают, что она защитит пенсионеров, инвалидов и самозанятых.

Президент Владимир Путин рекомендовал Госдуме РФ принять в весеннюю сессию законопроект, который оградит минимальный доход должников от взыскания долгов. Авторы инициативы считают, что она защитит пенсионеров, инвалидов и самозанятых. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Рекомендовать Государственной думе подготовить совместно с правительством к рассмотрению и принять в период весенней сессии 2021 года» проект федерального закона, предусматривающий «защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан», - говорится в документе.

Срок исполнения поручения ограничен 24 июня. Ответственными назначены спикер Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр Михаил Мишустин.