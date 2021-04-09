Погода в Томске 9 апреля 2021: до +10, осадков не ожидается

Сейчас в Томске около 0 градусов, прохладно, но солнечно. Погода обещает быть хорошей и на выходных, но скачки температуры неизбежны: ночами будет устойчивый "минус", днем от +8 до +12. Фото А. Харина, "Томские.ру"

Сегодня в областном центре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура днем составит от +8 до +10 °С. Утром на дорогах местами гололедица.

В регионе также прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура днем +3, +8, местами до +13 °С. Утром также на дорогах местами гололедица.