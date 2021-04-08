Прокуратура Томского района проведет «горячую линию» по вопросам защиты прав дольщиков

Нарушения закона при долевом строительстве, к сожалению, не редкость в наши дни. Фото: Анастасия ОСИПОВА

«Горячую линию» по вопросам защиты прав участников долевого строительства проведет прокуратура Томского района. С 12 по 14 апреля томичи смогут задать вопросы по телефону, сообщается на сайте ведомства.

– 12, 13 и 14 апреля 2021 года, с 9:00 до 18:00 часов в прокуратуре Томского района Томской области будет работать «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан – участников долевого строительства, – говорится в сообщении.

Добавим, что томичи смогу сообщить в прокуратуру о любых нарушениях в этой сфере. Номер телефона для связи: 53-40-69.

В сообщении также сказано, что сотрудники проведут проверки по поступившей информации. А в случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.