Суд и дело томского мэра Кляйна

Когда подъехала машина с мэром, люди принялись скандировать: «Ваня! Ваня! Мы победим!» Фото: Фото автора.

Сегодня, 8 апреля, в 9 часов 10 минут в Советском районном суде Томска начинается слушание дела градоначальника Ивана Кляйна, обвиняемого по статье 286 ч.2 и статье 289 ч.2 Уголовного кодекса РФ. Заседание, перенесенное с 17 апреля, когда Иван Григорьевич не смог прибыть в зал суд по состоянию здоровья (он перенес онкологическую операцию).

А вчера, 7 апреля, обвиняемый Кляйн был неожиданно для адвокатов доставлен в Следственный комитет по Томской области для допроса по делу о хищении бюджетных средств (более 9 млн.руб.), выделенных ООО «Братство» (Р. Григорян) на ремонт дорог в рамках национального проекта. Пока в качестве свидетеля.

Любопытно, что раньше, чем Кляйн, к зданию следственного управления прибыли телевизионщики из программы «Вести-Томск. Дежурная часть». Они пытались задать мэру вопросы, однако он не ответил. Адвокаты Лариса Шейфер и Марина Вихлянцева не скрывали своего недоумения по поводу столь необъяснимого вызова в Следком накануне заседания суда. Они высказали предположение, что внезапный вызов к следователю объясним только желанием воздействовать как на суд, так и на И. Кляйна, как основного участника судебного разбирательства 8 апреля.

«Защита полагает, что оснований для новых обвинений нет», - написали адвокаты в соцсетях.

Стало известно, что и в следственном управлении Кляйн молчал. А по приезду из здания на пр. Кирова, 51, обратно в больницу, где он проходит реабилитацию после операции, у него поднялась температура, и скакнуло давление.

Напомним, что сегодня И. Кляйн будет давать показания по обвинениям в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве. Эти дела объединены в одно производство, ущерб прокуратурой оценивается в 11 миллионов рублей.

Задолго до начала заседания у здания суда собрались десятки журналистов. И обычные томичи. Когда подъехала машина с мэром, люди принялись скандировать: «Ваня! Ваня! Мы победим!»

Мэр зашел в суд…

«КП-Томск» продолжает следить за ходом судебного разбирательства.