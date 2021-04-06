Ремонт водовода в Томске необходим: у сетей истекает срок эксплуатации и есть риск аварий

"Томскводоканал" и мэрия областного центра: работы на водоводе проводить совершенно необходимо!

Как ранее сообщали ООО «Томскводоканал» и средства массовой информации, предстоящее плановое отключения водоснабжения в областном центре вызвано назревшей необходимостью. Ремонтно-восстановительные работы на магистральном водоводе № 9 позволят исключить в дальнейшем риски, связанные с подачей воды.

Мэрия города Томска разъяснила необходимость проведения данных работ. Магистральный водопровод № 9, который питает южную часть Томска, прокладывался с 1966 по 1973 гг. По оценкам специалистов, гарантийный срок эксплуатации этого водовода истек. Для его бесперебойного функционирования необходимо выполнить комплекс ремонтно-восстановительных работ, для чего потребуется на время отключить водоснабжение по данной магистрали.

Отмечается, что этот комплекс работ планируется провести с 00 часов 23 апреля до 16 часов 25 апреля. Готовиться к отключению специалисты «Томскводоканала» начнут заранее. За десять дней до отключения будут произведены подготовительные работы в подземном водозаборе. За день до отключения начнется разработка котлованов, завоз оборудования и материалов.

Работы будут проводиться в круглосуточном режиме, будет задействовано около 50 человек личного состава «Томскводоканала» и около 20 человек привлеченных организаций, порядка 30 единиц спецтехники предприятия и около 10 единиц дополнительной спецтехники.

Будут применены газорезочные работы, электрогазосварочные, строительные с применением грузоподъемных механизмов и техники, перекладка участков водопровода открытым способом с разработкой грунта и асфальтобетонных покрытий, строительно-монтажные работы.

Специалисты предприятия заменят участок водопроводной линии на 77 скважине (диаметр – 1020 мм, длина – 48 метров) с переключением. На 81 скважине также будет произведена замена аварийного участка и запорной арматуры. Кроме того, предстоит замена шести узловых задвижек на пересечениях крупных городских водопроводных линий.

Ознакомиться с полным списком улиц, попадающих под отключение, можно на сайте «Томскводоканала».