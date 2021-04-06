Коронавирус в Томске: +30 новых случаев заражения

Еще 31 житель региона выздоровел от коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 6 апреля, в Томской области выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 31 544 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 31 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 30 480 человек

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 20% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,85.

За последние сутки в стране выявлено 8 328 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 389 пациентов скончались, 8 902 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 597 868 человек, 101 106 скончались, 4 220 035 выздоровели.