Почти 40% жителей Томской области занимались спортом в 2020 году

Самые активные спортсмены – томичи в возрасте от трех до 29 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации Томскстата, 39,2% от общей численности населения региона занимались спортом в прошедшем году. Причем больше всего физкультура популярна у мужчин, детей и молодежи. Однако и люди преклонного возраста (старше 80 лет) также занимаются своим физическим здоровьем.

– В области в 2020 г. физической культурой и спортом занимались 423 тыс. человек (39,2% от общей численности населения). Среди занимающихся спортом больше мужчин, их 65,7%, женщин – 34,3%, – говорится в сообщении Томскстата.

Уточняется, что самые активные среди спортсменов – дети и представители молодежи. В возрасте от трех до 15-ти занимались 140 тысяч человек, еще 101 тыс. – это люди 19-29 лет. Среди пенсионеров спортом увлекаются 18 тысяч человек, а в возрасте старше 80 лет – 151 томич.

Также добавляется, что в Томской области в 2020 году действовало более двух тысяч спортивных сооружений.