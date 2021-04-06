Медицинские изделия на 120 млн рублей были незаконно изобретены в Томской области

По закону такое деяние наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с выплатой штрафа.

Томская коммерческая организация без лицензии занималась производством и техническим обслуживанием медицинской техники. По предварительной информации, это происходило с марта 2018-го по июль 2020 года. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «б» ч.2 ст. 235 УК РФ, сообщает ведомство.

– Было произведено более 100 аппаратов для медицинских лазерных процедур, которые впоследствии были приобретены другими коммерческими организациями на территории Российской Федерации на общую сумму более 120 миллионов рублей, – также говорится в сообщении.

Сейчас следователи проводят обыск на месте производства и хранения продукции, допрашивают работников фирмы, изучают изъятую документацию. Расследование уголовного дела продолжается.