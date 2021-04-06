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Здоровье6 апреля 2021 10:14

Хирурги томской ОКБ провели операцию годовалому ребенку с редкой патологией уха

Еще одно вмешательство предстоит через 2-3 года
Ксения ГОРЮНОВА
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По словам томских врачей, среди всех пациентов дети составляют 8-10%; встречаются дефекты кистей, стоп и пороки развития челюстно-лицевой области.

По словам томских врачей, среди всех пациентов дети составляют 8-10%; встречаются дефекты кистей, стоп и пороки развития челюстно-лицевой области.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Пластические хирурги Томской областной клинической больницы провели редкую операцию годовалому мальчику. У юного томича была врожденная патология правого уха; врачи восстановили анатомическую форму ушной раковины, переместили ее в правильное положение и реконструировали верхний полюс, сообщает департамент здравоохранения региона.

– У Антона врожденная аномалия развития ушной раковины, характеризующаяся ее массивной деформацией (скручиванием) и недостатком хрящевого каркаса верхнего полюса ушной раковины, что негативно влияет не только на эстетическую составляющую, но и на восприятие слуха правым ухом, – прокомментировал заведующий отделением реконструктивной и пластической хирургии ТОКБ, профессор Александр Цуканов. Он уточнил, что через пару лет будет проведена еще одна операция.

Отметим, что в 2020 году самым маленьким пациентом пластических хирургов стал шестимесячный ребенок с травмой пальца кисти. Всего за прошедший год врачи выполнили 1 251 операцию.

Здоровье в Томске