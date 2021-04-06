Томские ветераны получат материальную помощь из средств благотворительного счета

Сегодня в Томске проживают 96 ветеранов войны, 33 жителя блокадного Ленинграда, 34 бывших узника концлагерей и 1 683 труженика тыла. Фото: Михаил ПАТЛИС

На благотворительном счете «Победа» накоплено уже 2,4 млн рублей – это средства, пожертвованные предприятиями и неравнодушными горожанами. С начала 2021 года поступило 279 тысяч рублей. Деньги адресно получат томские ветераны Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

– В последние годы в Томске за счет средств благотворительного счета «Победа» ведется большая работа по оказанию материальной помощи ветеранам. Эти средства вносят в фонд неравнодушные томичи – и простые граждане, и предприниматели. Обращаюсь к Вам с просьбой принять участие в этом святом деле, – приводятся в сообщении слова заммэра по социальной политике Константина Чубенко.

Отметим, что за прошлый год на счет поступило 2,4 млн рублей от предприятий. Расходы составили 3,7 млн: больше двух миллионов направлено на матпомощь ветеранам, еще 1,2 млн на выплаты к 75-летию Победы, 299 тысяч рублей потрачены на изготовление юбилейных знаков к празднику. Также на 420 тысяч были установлены 14 надгробных памятников участникам ВОВ.

В сообщении добавляется, что с полным отчетом о расходах томичи могут ознакомиться самостоятельно по ссылке.