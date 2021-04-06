Автомобиль сбил двух несовершеннолетних томичей на пешеходном переходе

В результате происшествия один мальчик был доставлен в медицинское учреждение, второго врачи осмотрели на месте и отпустили домой. Фото: УМВД России по Томской области.

Вчера, 5 апреля, около 19 часов вечера произошло ДТП на ул. Фрунзе, 20, в Томске. 31-летний водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов. В результате один из них доставлен в больницу, сообщает УМВД России по региону в официальной группе «ВКонтакте».

– По предварительным данным, дети перебегали проезжую часть по регулируемому пешеходном переходу на запрещающий сигнал светофора, – говорится в сообщении.

Добавляется, что мальчик 2008 года рождения был доставлен в медучреждение для осмотра. Второго пострадавшего юного томича 2007 года рождения врачи скорой помощи осмотрели на месте происшествия и отпустили домой.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего ДТП.