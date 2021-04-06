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Общество6 апреля 2021 8:29

В Томской области введут новые меры по трудоустройству безработных

Работодатели смогут получить субсидии на зарплату трудоустроенным из числа безработных
Анна Гассельбах
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Общая сумма субсидии на каждого работника составит три минимальных размера оплаты труда.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Работодатели области смогут получить субсидии на зарплату трудоустроенным из числа безработных, сообщает пресс-служба обладминистрации. Планируется, что государственной программой в Томской области будут охвачены около полутора тысяч человек.

Как уточнила начальник областного департамента труда и занятости Светлана Грузных, общая сумма субсидии на каждого работника составит три минимальных размера оплаты труда, которые будут увеличены на районный коэффициент и сумму страховых взносов. Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев

Оператором платежей выступит Фонд социального страхования, который будет получать информацию о трудоустройстве безработных через центры занятости и выплачивать средства напрямую работодателю.

Для получения субсидий работодатель должен направить заявление с приложением перечня свободных рабочих мест и вакантных должностей, на которые предполагается трудоустройство безработных. Заявление можно предоставить через портал «Работа в России».