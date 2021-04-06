Пивной бренд и пивоварню арестовали у томича за долги почти в 5 млн рублей

Томичу также вынесли запрет на регистрацию прицепа и снегохода, чтобы он не смог продать или передать его третьим лицам до полного погашения долга. Фото: Алексей ФОКИН

Судебные приставы наложили арест на торговую марку пива и пивоварню томича из-за его задолженности почти в пять миллионов рублей. Сообщает пресс-служба ведомства.

«Томич задолжал около 1 300 000 рублей алиментов; вместе с кредитом, налогами, долгами по договорным обязательствам общая сумма, подлежащая оплате, составила 4 900 000 рублей», - говорится в сообщении.

Уточняется, что добровольно томич задолженность практически не оплачивал. В связи с тем, что должник является владельцем товарного знака заведения, которое занимается производством и продажей пива, судебные приставы наложили арест на его пивной бренд.

Помимо этого, арест наложен на долю в уставном капитале пивоварни и на нежилое здание, которое находится в залоге у банка. Томичу также вынесли запрет на регистрацию прицепа и снегохода, чтобы он не смог продать или передать его третьим лицам до полного погашения долга, но должник скрывает местонахождение транспорта и это имущество объявлено в розыск.