«Марш в красном»: в Томске состоится ежегодная акция в защиту женского здоровья

Красный цвет в одежде участников олицетворяет символ жизни, помощи и милосердия. Фото: пресс-служба мэрии.

Завтра, 7 апреля, состоится ежегодная акция «Марш в красном», которая посвящена Всемирному дню здоровья. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Мероприятие посвящено вопросам сохранения репродуктивного здоровья томской молодежи. Участники обсудят со специалистами социальные проблемы, факторы риска, которые влияют на репродуктивное здоровье молодежи.

В этом году, как и на многих других мероприятиях, специалисты выступят на платформе ZOOM, а сама акция пройдет на площадке научно-медицинской библиотеки СибГМУ в форме разговора со специалистами научно-медицинской библиотеки СибГМУ и благотворительного фонда «Сибирь-СПИД-Помощь». Красный цвет в одежде участников олицетворяет символ жизни, помощи и милосердия.

Также, помимо специалистов из сферы здравоохранения, в акции примут участие представители некоммерческих организаций, а также сотрудники учреждений профессионального образования и центров помощи детям.