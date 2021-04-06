Прокуратура проверит законность планируемого масштабного отключения воды в более чем 7,5 тыс. домов в Томске

В соцсетях томичи возмущенно обсуждают предстоящее отключение воды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура города Томска решила проверить законность масштабного отключения холодного водоснабжения в более чем 7,5 тыс. домов областного центра почти на трое суток, сообщает пресс-служба ведомства.

Вчера, 5 апреля, на сайте мэрии города Томска появилась информация о масштабных ремонтно-восстановительных работах на водоводе №9, которые повлекут за собой отключение холодного водоснабжения в более чем 7,5 тыс. домов и объектах социнфраструктуры.

Напомним, что с 00.00 часов 23 по 16.00 25 апреля для проведения большого комплекса работ ООО "Томскводоканал" отключает магистральный водовод №9, снабжающий водой Кировский, Советский и часть Ленинского районов Томска (от пересечения проспекта Ленина и площади Ленина до пересечения проспекта Ленина и улицы 5-й Армии). Под отключение попадут также микрорайоны Южные Ворота и Северный Парк. По словам компании, проведение работ позволит исключить риски, связанные с бесперебойной подачи воды во всем городе.