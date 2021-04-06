До +11°С: погода в Томске 6 апреля 2021

На дорогах местами гололедица. Фото: Ксения Высотина

Сегодня в областном центре ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер южный 4-9 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью -3…+2 °С. Температура днем +6…+11 °С.

В регионе также в течение дня облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах гололедные явления. Ветер южный 4-9 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью -3…+2 °С. Температура днем +6…+11 °С, местами 0...+5 °С.