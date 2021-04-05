В Томске произошло столкновение иномарок, в котором пострадали водитель и женщина-пассажир

В аварии двух иномарок в Томске пострадали водитель и пассажир. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Сайт управления полиции Томской области сообщает: днем 4 апреля около на улице Вершинина, 50 в Томске произошло столкновение двух автомобилей: Honda Accord и Nissan Cefiro.

По предварительной информации, мужчина-водитель автомобиля Honda, выполняя поворот налево, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Nissan.

Как сообщает пресс-служба полиции, в результате происшествия, 32-летний водитель и 29-летняя женщина-пассажир автомобиля Honda с травмами доставлены в больницу.

Требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия, просьба обращаться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 310, телефон: 8 (3822) 795-300.