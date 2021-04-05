В Томске в спорткомплексе «Юпитере» впервые прошли областные соревнования по брейкингу

Томские танцоры показали высокий класс в региональном турнире. Фото: сайт департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту Томской области

Как информирует сайт департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту Томской области, чемпионат и первенство региона по брейкингу прошли в спортивном комплексе «Юпитер» (ул. Смирнова, 48Б).

Данное спортивное состязание прошло в нашем регионе впервые. В соревнованиях приняли участие порядка 160 спортсменов из Томска и Северска.

В первенстве приняли участие танцоры от 7 до 18 лет, в чемпионате – старше 19 лет. Выступления оценивали судьи из Томска, Омска, Новосибирска и Новокузнецка.

Лучшими в своих возрастных категориях стали Кристина Уразова (Томск, Skillz), Евгений Копаница (Томск, Skillz), Римма Кардонец (Томск, Energizer), Артемий Спирин (Северск, Fly B), Рада Шайдулина (Томск, «Бит Бомбит»), Артём Фокеев (Томск, Бит Бомбит), Никита Перминов (Томск, «Бит Бомбит»), Ксения Дрей (Томск, ЮДИ) и Григорий Надолинский (Северск, Fly B). Среди команд первые места заняли Skillz Flava (Томск, Skillz) и Bit Bombit (Томск, «Бит Бомбит»).

По итогам турнира победители были включены в сборную Томской области по брейкингу.