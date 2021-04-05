Прокуратура на севере Томской области выявила незаконную рубку сосен на территории лесничества

На севере Томской области срубили и украли сосны на 200 тысяч рублей

Сайт прокуратуры Томской области сообщил о возбуждении в регионе уголовного дела о незаконной рубке сосен в особо крупном размере на территории лесного массива урочища «Нарымское» Парабельского лесничества.

Ранее прокуратура Парабельского района Томской области проверила соблюдение лесного законодательства на территории Парабельского лесничества.

Установлено, что на территории лесного массива урочища «Нарымское» Парабельского лесничества произведена незаконная рубка сосен. Нанесенный лесному фонду Российской Федерации ущерб составил более 200 тыс. рублей.

Прокурор района направил материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ход расследования которого поставлен в прокуратуре района на контроль.