Роспотребнадзор: в Томской области за 2 месяца собаки уже покусали 186 человек

Дикие и домашние животные каждый год кусают тысячи жителей Томской области

Сайт управления Роспотребнадзора по Томской области сообщил, что за 2 месяца 2021 года от укусов животных в регионе пострадало 230 человек.

Из них от укусов диких животных пострадали 38 человек, от укусов собаками – 186 человек.

В 2020 году от укусов животных пострадало 2120 человек, в т.ч. от укусов диких животных 44 человека.

За истекший период 2021 года случаев заболевания бешенством среди людей и животных на территории Томской области не зарегистрировано.

Кроме травм, как физических, так и психологических, укус собаки, кошки или дикого животного может иметь тяжелые последствия и являться причиной возникновения особо опасной инфекционной болезни – бешенства (гидрофобии). При наличии клинических проявлений у человека болезнь заканчивается летальным исходом.

Единственным способом, которым можно предотвратить развитие гидрофобии является курс лечебно – профилактических прививок. На территории города Томска функционирует 5 центров антирабической помощи на базе медицинских организаций, имеющих в своем составе травматологические пункты (ОГАУЗ «Поликлиника № 3, г. Томск, ул. Р. Люксембург, 39; ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи», г. Томск, ул. Рабочая, 21; ОГБУЗ «Медико-санитарная часть № 2», г. Томск, ул. Бела Куна, 3; ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича» г. Томск, ул. Нахимова, 3) и 19 центров на базе районных больниц Томской области.