Пассажирка легкового автомобиля пострадала при ДТП в Северске Томской области

ДТП произошло на регулируемом перекрестке, обстоятельства случившегося выяснит полиция. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

В ЗАТО Северск сегодня столкнулись два легковых автомобиля Honda Domani и Nissаn March, пассажир последнего пострадал при ДТП. Происшествие произошло около 11:40 на регулируемом перекрестке улиц Транспортная и Советская, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

– По предварительным данным, 26-летний мужчина-водитель, управляя автомобилем Honda Domani, при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю Nissan March, двигавшемуся во встречном направлении прямо, – говорится в сообщении.

Уточняется, что пассажирка Nissan March доставлена в больницу города Томска. Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.