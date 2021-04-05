Коронавирус унес жизни еще четырех томичей

За весь период в Томской области установлены 31 514 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 30 449, умерших 363. Фото: ИВАНОВА Диана

Сегодня, 5 апреля, стало известно о смерти еще четырех жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в понедельник на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 363 человек.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции четырех человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, ожирение, сахарный диабет, хроническая ишемия головного мозга. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, – рассказали в оперштабе.

Также в Томской области выявлен 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 31 514 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 29 жителей региона выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 30 449 человек

Сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 20,7% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,89.

За последние сутки в стране выявлено 8 646 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 343 пациента скончались, 7 052 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 589 540 человек, 100 717 скончались, 4 211 133 выздоровели.