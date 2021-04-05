Медучреждения Томской области получат еще 13 300 доз вакцины от СOVID-19

Сейчас в приоритете вакцинация пожилых людей и тех, кто имеет заболевания легочной и сердечно-сосудистой систем, а также сахарный диабет и ожирение. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Томскую область сегодня, 5 апреля. Всего регион получил 13 300 доз, 5 700 из них распределят в медучреждения областного центра, еще две тысячи – Северска, остальные отправят в другие поселения области, сообщает региональный оперштаб.

По словам замгубернатора по социальной политике Ивана Деева, сейчас вакцину, в первую очередь, ставят пожилым людям и тем, что имеет заболевания бронхо-легочной и сердечно-сосудистой систем, а также сахарный диабет и ожирение.

– Именно эти пациенты при заболевании новой коронавирусной инфекцией находятся в зоне риска развития тяжелых осложнений. Поэтому на этапе, когда в регион поступает вакцина небольшими партиями, людей в возрасте 60+ и с хроническими заболеваниями мы приглашаем на вакцинацию в первую очередь, – приводятся в сообщении его слова.

Также отмечается, что один прививочный кабинет может принимать от 60 до 180 человек в сутки, таким образом по всему региону каждый день вакцинацию могут проходить не менее трех тысяч томичей.

Добавим, что за весь период прививочной кампании в область поступило 60 392 дозы вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), привиты 41 896 человек, из них 31 816 поставили оба компонента. При этом более 16 тысяч – томичи старше 60 лет.

Напомним, поставить бесплатную прививку от коронавируса могут все желающие от 18 лет. Оставить заявку можно через сайт covidtomsk.ru, портал госуслуг, по единому номеру телефона 122 (набрав, после ответа системы в тоновом режиме 8), по телефону «горячей линии» департамента здравоохранения Томской области 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники по месту прикрепления.