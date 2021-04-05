Более 50% мест для первоклассников было занято в томских школах в первый день приема

Подать документы для приема в первый класс на закрепленной территории можно до 30 июня, вторая волна для остальных категорий начнется 6 июля. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Томские власти подвели итоги первых дней приема заявлений на обучение первоклассников в школах областного центра. Так, с 1 по 5 апреля в образовательные учреждения поступило более четырех тысяч комплектов документов – это уже более половины запланированных мест для первоклассников, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– По предварительным прогнозам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях Томска в новом учебном году сядут за парты семь тысяч первоклассников, а по итогам первого дня приема заявлений, принято 3 915 заявлений, что уже больше 50% предполагаемого числа обучающихся первых классов, – говорится в сообщении.

Добавим, что у родителей есть еще три месяца, чтобы подать документы на поступление в первый класс. Прием заявлений по закрепленной территории будет идти до 30 июня. Подробнее обо всех особенностях процедуры в этом году «КП-Томск» писала ранее.

В сообщении пресс-службы мэрии также добавляется, что родители могут узнать информацию о свободных местах в первых классах на информационных стендах и сайтах школ – данные периодически будут обновляться.