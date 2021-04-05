Разбирательство с супругой мэра Томска Галиной Кляйн перенесено в связи с неявкой подсудимой

Галина Кляйн нуждается в медицинской помощи.

Как выяснилось уже в ходе судебного заседания сегодня, 5 апреля, Галина Кляйн не сможет принять в нем участие.

Адвокаты заявили об этом, опираясь на данные медиков: Галина Кляйн нуждается в медицинской помощи. Следующее заседание Кировского суда перенесли на 13 мая.

Напомним, супруга И. Кляйна обвиняется по статье 318, часть1 Уголовного кодекса РФ. Статья гласит: «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им должностных обязанностей...»