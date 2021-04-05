Второй «Открытый прием» главврачей состоится в Томской области сегодня

Обратиться к специалистам томичи смогут с 17 до 19 часов.

«Открытый прием» главных врачей состоится сегодня, 5 апреля. Обратиться к специалистам со своими вопросами томичи смогут по телефонам медицинских учреждений. Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале департамента здравоохранения региона.

– В понедельник, 5 апреля, с 17 до 19 часов руководители больниц и поликлиник Томской области в дистанционном формате проведут «Открытый прием», – говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже второе подобное мероприятие в этом году – в ходе предыдущего приема 1 марта к главврачам обратились 99 человек.

Также в 2021 году запланировано еще несколько «Открытых приемов»: 7 июня, 2 августа, 6 сентября, 4 октября, 15 ноября и 10 декабря. В зависимости от эпидемиологической обстановки они пройдут в дистанционном или очном формате.