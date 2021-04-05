Томский суд рассмотрит дело о гибели несовершеннолетнего при зачистке резервуаров от нефти

Нарушение правил безопасности привело к гибели 17-летнего подростка при опасной работе с нефтепродуктами. Фото: пресс-служба Западно-Сибирского СУ на транспорте СК России.

Бывший директор ООО «Совкомфлот-8» и капитан теплохода «Ангара-888» предстанут перед судом за нарушение правил безопасности, которое повлекло смерть несовершеннолетнего работника. Западно-Сибирское СУ на транспорте СК России завершило расследование уголовного дела, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, 22 мая 2020 года обвиняемые привлекли к работам по зачистке резервуаров от остатков нефтепродуктов на теплоходе двух несовершеннолетних жителей Александровского района. При этом они не провели инструктаж и не обеспечили юных работников средствами защиты.

– В результате допущенных обвиняемыми нарушений один из несовершеннолетних во время зачистки резервуара получил острое отравление нефтепродуктами с развитием острой сердечной недостаточности и острого расстройства кровообращения внутренних органов, что привело к его смерти, – говорится в сообщении.

Добавляется также, что капитан теплохода свою вину полностью признал, в отличие от бывшего директора компании. Сейчас уголовное дело передано в Александровский районный суд Томской области.