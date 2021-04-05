Река Томь в областном центре может вскрыться 15 апреля

При этом погрешность в прогнозах может достигать пяти дней. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», вскрытие рек бассейна Оби в Томской области прогнозируется во второй – начале третьей декады апреля, около и раньше средних многолетних сроков на 2-5 дней, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

– Река Томь в черте областного центра может вскрыться 15 апреля, Обь в районе села Молчаново – 21 апреля, у г. Колпашево – 24 апреля, – уточняется в сообщении.

Добавляется, что начало ледохода на Чулыме ожидается 21 апреля, у с. Тегульдет – 25 числа. По прогнозам р. Чая у с. Подгорное вскроется 19 апреля. Специалисты уточняют: допустимая погрешность при этом может достигать пяти дней.

Отметим, что самое раннее вскрытие Томи в черте областного центра отмечено 5 апреля, а самое позднее – 9 мая.