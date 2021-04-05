Эксперты: в Томске в I квартале 2021 года стоимость квартир на вторичном рынке снизились

В выборку специалисты включили все квартиры вторичного рынка, за исключением элитных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вторичная недвижимость в России продолжила дорожать в I квартале 2021 года. Об этом сообщает федеральный портал «Мир квартир» по итогам исследования цен в 70 городах (включая Московскую и Ленинградскую области) с населением более 300 тыс. человек.

Однако в Томске стоимость жилого квадрата во «вторичке» снизилась на 1,1% – до 65 тыс. 584 руб. По оценке экспертов, средняя цена квартиры в городе составила 3 млн 582,7 тыс. руб. (снижение за квартал – 2,3%).

В целом за I квартал текущего года в 63 исследуемых городах квадратный метр «вторички» подорожал, в семи – подешевел. К последним, кроме Томска, относятся Архангельск, Махачкала, Чита, Ростов-на-Дону, Грозный и Киров. Больше всего выросли в цене квартиры в Сургуте (+9,3%), Якутске (+9,1%), Казани и Ленинградской области (+9%), а также в Твери, Воронеже, Кургане, Тольятти, Сочи и Симферополе.

За I квартал средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке по стране достигла 71,3 тыс. руб., увеличившись на 3%. При этом по всем городам средний лот стоил 4,1 млн руб. – на 2,4% дороже, чем в начале года.

При этом в Москве, например, «среднестатистическая» квартира во вторичке обойдется примерно в 14 млн 596,7 тыс. руб.; в Сочи – в 8 млн 858,9 тыс. руб. Из городов Сибирского федерального округа самое дорогое вторичное жилье в Новосибирске: квартира стоит в среднем 4 млн 326,7 тыс. руб.; квадратный метр – 80 тыс. 173 руб. (подорожание за квартал – 5%).

В сообщении портала уточняется, что в выборку вошли все квартиры вторичного рынка, за исключением элитных.