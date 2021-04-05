В домах томичей почти трое суток не будет холодной воды

Проведение работ позволит исключить риски, связанные с бесперебойной подачи воды во всем городе. Всего без воды останутся жильцы 9 243 домов.

- С 00.00 часов 23 по 16.00 25 апреля для проведения большого комплекса работ ООО "Томскводоканал" отключает магистральный водовод №9, снабжающий водой Кировский, Советский и часть Ленинского районов Томска (от пересечения проспекта Ленина и площади Ленина до пересечения проспекта Ленина и улицы 5-й Армии), – сообщает пресс-служба предприятия. - Под отключение попадут также микрорайоны Южные Ворота и Северный Парк. Проведение работ позволит исключить риски, связанные с бесперебойной подачи воды во всем городе. Всего без воды останутся жильцы 9 243 домов.

Специалисты уточняют: замене подлежит участок водопроводной линии на 77 скважине (диаметр – 1020 мм, длина – 48 м) с переключением. На 81 скважине также будет произведена замена аварийного участка и запорной арматуры. Кроме того, предстоит замена шести узловых задвижек на пересечениях крупных городских водопроводных линий.

Добавим, весь список домов, где будет отключена вода, можно найти на сайте "Томскводоканала".