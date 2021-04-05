Еще два клуба реальной географии открылись в школах Томской области

Организаторы уточняют, что в созданных клубах школьники будут участвовать в проектной деятельности, конкурсах, викторинах, туристических походах и научных конференциях. Фото предоставлено ТРО РГО.

Недавно в Томской области открылись четвертый и пятый по счету клубы реальной географии. Площадки появились на территории Шегарского и Бакчарского районов, сообщили в Томском отделении Российского географического общества (РГО). Были организованы «живые уроки» для школьников. Перед ребятами выступили и ответили на вопросы известный путешественник Евгений Ковалевский, заместитель директора по научной работе Васюганского заповедника Татьяна Черникова, кинематографист Евгений Жуков. Встречи прошли в Шегарской СОШ №2 и Бакчарской СОШ.

- Главная задача проекта - дать импульс к саморазвитию детям, которые живут в отдаленных сельских территориях, - в частности, отметил Евгений Ковалевский. – Нужно привлекать сельских школьников к знакомству с родным краем, повышать их знания по экологии, географии, смежным наукам.

Организаторы уточняют, что в созданных клубах школьники будут участвовать в проектной деятельности, конкурсах, викторинах, туристических походах и конференциях Томского государственного университета, и т.д. Кроме того, районные клубы примут участие во всероссийском онлайн-проекте РГО «Уроки из океана». Участниками проекта, который охватит, по предварительным данным 1000 школьников 5-9 классов, станут школы и дома детского творчества Зырянского, Первомайского, Бакчарского, Тегульдетского и Шегарского районов.