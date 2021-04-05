Погода в Томске 5 апреля 2021: тепло и без осадков

Тает снег на улицах Томска, по дорогам растекаются огромные лужи, но под водой все еще лежит коварный лед. Будьте внимательны, томичи. Сегодня в областном центре ожидается до +10, осадков синоптики не прогнозируют. Фото А. Харина.