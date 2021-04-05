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Недвижимость5 апреля 2021 5:10

Погода в Томске 5 апреля 2021: тепло и без осадков

Синоптики дали прогноз на понедельник
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Тает снег на улицах Томска, по дорогам растекаются огромные лужи, но под водой все еще лежит коварный лед. Будьте внимательны, томичи. Сегодня в областном центре ожидается до +10, осадков синоптики не прогнозируют. Фото А. Харина.

Сегодня в областном центре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура днем +8, +10 °С. На дорогах местами гололедица.

В регионе также в течение дня сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3-8 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура днем +6, +11 °С. На дорогах гололедица.

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