Погода в Томске 5 апреля 2021: тепло и без осадков

Тает снег на улицах Томска, по дорогам растекаются огромные лужи, но под водой все еще лежит коварный лед. Будьте внимательны, томичи. Сегодня в областном центре ожидается до +10, осадков синоптики не прогнозируют. Фото А. Харина.
Сегодня в областном центре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура днем +8, +10 °С. На дорогах местами гололедица.
В регионе также в течение дня сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3-8 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура днем +6, +11 °С. На дорогах гололедица.