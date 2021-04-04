Томичам о COVID-19: пандемия продлится еще полгода

Расчеты экспертов, которые они делали в начале пандемии, пока подтверждаются – коронавирусная инфекция будет опасна еще полгода – год. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пандемия коронавируса может закончится через полгода – такой оптимистичный прогноз дала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Но при пессимистичном сценарии пандемия может затянуться на год. Об этом сообщает ТАСС.

– Еще в апреле прошлого года учеными на основе математических расчетов были сделаны прогнозы, которые предупреждали мир, что пандемия продлится минимум полтора-два года. Мы видим, что пока эти расчеты подтверждаются. При оптимистичном прогнозе пандемия может продлиться еще полгода. Более пессимистичный вариант развития ситуации предполагает, что пандемия закончится где-то через год, – приводит агентство слова Натальи Пшеничной.

По ее мнению, дальнейшая ситуация зависит от сознательности граждан. Если они будут выполнять все требования по сдерживанию распространения вируса, то пандемия скоро сойдет на нет.

Ранее «КП-Томск» сообщала, что за сутки в Томской области было выявлено 23 новых случая заболевания коронавирусом, по стране заболели 8 817 человек. Всего в России за все время пандемии выявлено 4 580 894 случая, в Томской области – 31 493.