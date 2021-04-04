27 томичей выздоровели от коронавируса за минувшие сутки

В регионе на текущий момент свободно 22,1% мест для лечения коронавирусных больных. Фото: Александр БОЙКО

Сегодня, 4 апреля, 27 жителей Томской области выздоровели от COVID-19. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 30 420 человек.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в регионе выявлено 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 31 493 подтвержденных случая.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 22,1% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,98.

За последние сутки в стране выявлено 8 817 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 357 пациентов скончались, 8 212 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 580 894 человека, 100 374 скончались, 4 204 081 выздоровели.