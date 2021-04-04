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Общество4 апреля 2021 10:09

Праздник первопроходцев: сегодня в Томской области и по всей России отмечают День геолога

Знаменательная дата приходится на первое воскресенье апреля
Антонина ЛенскаяАнтонина Ленская
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Хотя на помощь геологам давно пришли современные технологии, полевые работы никто пока не отменял.

Сегодня, 4 апреля, в России отмечается День геолога. Профессиональный праздник учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года.

Инициаторами установления этого праздника выступили советские геологи во главе с академиком Александром Яншиным, а поводом стало открытие в 1966-м первых месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Знаменательная дата ежегодно приходится на первое воскресенье апреля, что связано с началом подготовки к летним работам и сборами в экспедиции.

Отметим, что в текущем году исполняется 120 лет горно-геологическому образованию в сибирской части России. Его история началась в 1901 году с создания в Томском технологическом институте горного отделения, первым деканом которого был Владимир Обручев, первый штатный геолог Сибири.

Кроме того, в 2021-м наш регион отмечает 55 лет промышленной добычи нефти. В своем поздравлении с Днем геолога губернатор Томской области Сергей Жвачкин отметил: «Десятки месторождений, сотни технологических объектов, сотни миллионов тонн добытого черного золота, города Стрежевой и Кедровый, вахтовые поселки – ничего этого на томском севере не было бы без вашего труда, профессионализма и преданности делу».

По данным обладминистрации, на 1 января 2021 года геологоразведочные работы, а также добычу нефти, газа и конденсата не территории Томской области осуществляли 32 предприятия. Основными видами геологоразведочных работ, которые недропользователи выполняют на лицензионных участках, являются сейсморазведка и поисково-разведочное бурение.

Сегодня, в этот праздничный день, пожелаем нашим землякам-геологам успешно развивать профессиональные традиции и открыть еще множество богатых подземных кладовых.