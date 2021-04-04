Еще 14 ледовых переправ закрыты за сутки в Томской области

МЧС напоминает: проезд на автотранспорте вне оборудованных ледовых переправ категорически запрещен. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

В Томской области продолжается закрытие ледовых переправ в связи с изменениями погоды. Так, за сутки движение прекращено через переправы в Молчановском, Тегульдетском, Парабельском и Каргасокском районах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

– В Молчановском районе закрыта переправа через реку Обь у села Могочино. В Тегульдетском районе закрыты четыре ледовые переправы через реку Чулым у населенных пунктов Озерное и Центрополигон. В Парабельском районе закрыто движение по переправе через протоку Полой у села Парабель, – говорится в сообщении.

Также в Каргасоском районе сразу на восьми переправах передвигаться теперь запрещено: через реку Обь у сел Усть-Тым и Сосновка, через р. Парабель у с. Павлово, р. Пиго у д. Ильино, через р. Тым у с. Усть-Тым и в районе урочище Белый Яр через Сосновскую протоку и Новое русло р. Маля у с. Сосновка.

По данным МЧС, сейчас в регионе продолжают действовать 48 переправ и два наплавных моста, но на них специалисты постепенно понижают тоннаж. Ранее «КП-Томск» сообщала, что действующие ледовые переправы в Парабельском, Каргасокском, Колпашевском, Тегульдетском и Александровском районах будут работать до 5 апреля.