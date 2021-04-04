Прогноз погоды в Томской области на 4 апреля: потепление до +9°С

Долгожданное потепление пришло в регион, весна начинает вступать в свои права. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По информации томского гидрометцентра, 4 апреля в области ожидается облачная погода с прояснениями. Утром местами возможны гололедные явления, днем в некоторых районах небольшие осадки.

Синоптики прогнозируют потепление в регионе до +4…+9°С, в областном центре температура воздуха составит +5…+7°С. Также в Томске весь день без существенных осадков. Ожидается южный ветер 3-8 м/ч, местами порывы до 14 м/с.

На дорогах в некоторых районах Томской области возможна гололедица.