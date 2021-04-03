«Томь» и «Акрон» сыграли вничью

Следующую игру «Томь» проведет в Томске 7 апреля, соперником будет ФК «Краснодар-2».

В субботу, 3 апреля, в Жигулевске состоялся матч 34-го тура ОЛИМП - Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020-2021 между «Томью» и «Акроном» из Тольятти. Ни одна из команд не сумела открыть счет в игре. Матч завершился ничьей – 0:0.

Стоит отметить, что томская команда больше половины матча провела в большинстве. У «Акрона» на 19-й минуте за нарушение правил был удален Никита Чичерин.

Следующую игру «Томь» проведет в Томске 7 апреля, соперником будет ФК «Краснодар-2».